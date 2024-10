Adventssingen in Dresden: Uta Bresan gibt armen Kindern ihre Stimme

Die Arche-Hausleiter Sophie Müller (30, v.l.) und Marcel Bretschneider (41) werden die Weihnachtslieder von Uta Bresan (59) und Gabi Steinbach (38) mitsingen. © Eric Münch

Doch sie hat nicht nur ihre eigene Familie mit Ehemann Karsten (56) - Tochter Magdalena (20) und Sohn Konstantin (17).

Uta Bresan hat noch mehr Kinder: Sie ist seit 2016 Botschafterin der "Arche"-Kinder- und Jugendhäuser in Meißen und am Dresdner Jägerpark. Für diese Kinder tritt Uta Bresan beim "Charity Adventssingen" am 8. Dezember (15 Uhr, Eintritt frei) im Alberthafen auf.

Doch nicht nur sie allein. Die Veranstalter und "Alberthafen"-Gastwirte Thomas Kian-Zenker (40) und Tobias Gehre (37) holen auch Sängerin und Dresdens erste Pfefferkuchenprinzessin Linda Jung, "The Voice"-Talent und Stimme der Dresden Monarchs Gabi Steinbach (38) sowie Sänger Alexander Knappe (39) auf die Open-Air-Bühne.

Sie schneiden Stollen auf, grillen Bratwurst, schenken Glühwein aus. "Wir hoffen, dass wir 400, 500 Gäste begrüßen können und dass alle in Spendierlaune sind", so Kian-Zenker.