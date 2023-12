Am Heiligabend: Olaf Berger feiert Sechzigsten

Dresden - Der Dresdner Schlagersänger und MDR-Moderator Olaf Berger ist einer derjenigen, bei denen Geburtstag und Weihnachten auf einen Tag fallen. Am 24. Dezember 1963 geboren, feiert der Künstler am Heiligabend seinen Sechzigsten.

Sechzig Jahre Leben haben sich angehäuft. Das findet mancher eine gute Gelegenheit, Zwischenbilanz zu ziehen. In diesem Alter hat man einiges hinter sich, aber in der Regel auch noch genügend Strecke voraus. Berger hat ein Buch geschrieben, das vor wenigen Tagen erschienen ist.

Der Sänger mit Ehefrau Julia (46) bei der Verleihung der Goldenen Henne im Oktober. © IMAGO/Bildagentur Monn

Auf und Abs, die gab es auch im privaten Leben. Seit 2013 ist Ehefrau Nummer zwei Julia (46) an seiner Seite, nachdem die erste Ehe gescheitert war. Aus dieser früheren Ehe stammt Tochter Maria (33), zu der er intensiven Kontakt hält, sogar einige Duette haben Vater und Tochter schon zusammen gesungen.

Maria ist es, die ihrem Vater im Februar großes Glück bescherte, denn seither ist Olaf Berger Großvater: Nora heißt die Enkelin. Wie drückt ein Musiker Glücklichsein aus? Mit Musik! Bergers aktuelle Single "Das schönste Geschenk" handelt davon, wie es ist, Opa zu sein. "Das schönste Geschenk hat grad erst das Licht der Welt erblickt. So wie ein Engel vom Himmel geschickt", heißt es im Lied.

Heiligabend verbringen er und Julia bei Maria in Leipzig, verriet der Sänger der Superillu. Man freut sich auf ein paar Tage Ruhe in Familie, bevor schon am zweiten Weihnachtstag das nächste Tourkonzert (in Greiz) ansteht.

Dabei ist Berger auch über die übrigen Weihnachtstage präsent, in aufgezeichneten TV-Formaten, wie "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" (Heiligabend, 19.45 Uhr, MDR) oder als Moderator an der Seite von Inka Bause in "Wir sind Weihnachten! Immer noch!" (Erster Weihnachtstag, 19.50 Uhr, MDR).