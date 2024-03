Das Hygiene-Museum und seine DDR-Geschichte: Große Sonderausstellung "VEB Museum"

Dresden - Auch mehr als 35 Jahre nach dem Ende der DDR wird leidenschaftlich über die Erinnerung an und das Leben in der Diktatur diskutiert und gestritten. Mit der großen Sonderausstellung "VEB Museum" schaut das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) in diese Phase seiner Geschichte zurück.

Papierschnitt-Arbeit "Sieger der Geschichte" (2005, r.) von Annette Schröter: Welche Macht hatten die Arbeiter im Sozialismus? © Eric Münch

Es geht nicht um Nostalgie, sondern Fragen wie: Was war das für ein Haus, an das sich so viele Ostdeutsche bis heute lebhaft erinnern, welche Themen hat es attraktiv gemacht und was kann seine DDR-Geschichte über die Gesellschaft und Arbeitswelt eines Staates erzählen, den es nicht mehr gibt?



"Die Aufarbeitung der DDR fand anfangs nur zwischen Unrechtsaspekten und 'Ostalgie' statt", sagt Professor Thomas Lindenberger, Direktor des Hannah Arendt Instituts für Totalitarismusforschung der TU Dresden.

Viele Menschen aber hätten individuell ein sinnvolles Leben in der DDR geführt, an das sie sich zu Recht erinnern wollten. Um heute Diktatur und Alltag zu rekonstruieren und zu verknüpfen, gäbe es kaum eine geeignetere Institution als den Betrieb: "Die VEBs waren oft die stärksten Verbindungen für die meisten."

"VEB Museum" gibt Einblick in die Arbeitswelt des Sozialismus, die eng mit dem Alltag der Menschen, Gesellschaft und Staat verwoben war. Die zeitliche Spanne reicht von der Nachkriegszeit bis zum Umbruch 1989 und in die Jahre danach.