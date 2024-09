Der Krebs wollte sie matt setzen - So hat ihr Schach das Leben gerettet

26 Jahre später, nach einem Schlaganfall, dem Verlust eines Kindes und über 60 Operationen, sitzt Andrea Hafenstein als frisch gebackene deutsche Vizemeisterin im Blitzschach der Altersklasse Ü50 bei einer Tasse grünem Tee. In der Hand hält die EU-Rentnerin ihr zweites Buch "Matt dem Krebs" (88 Seiten, 14,80 Euro, erhältlich per E-Mail an andrea.hafenstein@live.de ).

"Ich will 100 Jahre alt werden und bis dahin mit Barack Obama eine Partie Schach spielen und mit Astronaut Alexander Gerst mal im Fahrstuhl steckenbleiben."

Humor blitzt aus ihren Augen. Ganz naheliegend ist ein anderer Termin: am 11. September (17.30 Uhr) stellt sie im Restaurant "Kastenmeiers" ihr Buch vor.

Das Datum ist bewusst gewählt: Als am 11. September 2001 die New Yorker Twin-Towers zusammenstürzten - "hatte ich eine S...angst, denn mein Professor, der mich in Hannover operieren sollte, saß in den USA fest und für meine Operation war es eigentlich schon 20 Minuten nach 12."