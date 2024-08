Dort, wo alles anfing: "Stubbe" dreht letzte Folge in Dresden!

Dresden - Zurück zu den Wurzeln: Schauspieler Wolfgang Stumph (78) blickt auf eine lange Erfolgskarriere zurück. Ob der Kinofilm "Go Trabi Go", TV-Formate wie "Salto Postale", seine eigenen Reportagen oder die langjährige ZDF-Krimi-Serie "Stubbe - Von Fall zu Fall" - Stumpi hat immer die Herzen des Publikums erobert. Gerade wird die letzte Stubbe-Sonderfolge gedreht, an einem ganz besonderen Ort.

Waren in 50 ZDF-Krimi-Folgen von "Stubbe - Von Fall zu Fall" und drei Sonderfolgen ein tolles Team: Wolfgang Stumph mit seiner Tochter Stephanie Stumph (40, r.). © picture alliance/dpa/ZDF

"Robotron hat das Kabarett gefördert. Und wir haben in der Kantine unzählige Veranstaltungen gespielt, auch zum Frauentag", erinnert sich Stumph an die Glanzzeiten der Kantine.

"Bis 1980 blieb ich bei der Lachkarte, habe aber schon parallel dazu Schauspiel in Leipzig studiert." Auf der Kantinen-Bühne entdeckte ihn Kabarettist Wolfgang Schaller und holte ihn an die "Herkuleskeule" - wo Stumpi zehn Jahre für Lacher sorgte.

"Der letzte Stubbe führt mich also an meine Ursprünge zurück", nickt Stumph. Der Robotron-Flügel an der Kantine verwandelt sich im Film in das Polizeipräsidium, zu dem sich der längst pensionierte Kriminalkommissar Stubbe mit einem Trick Zutritt verschafft.