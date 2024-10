Dresdens Sportler in Oktoberfest-Laune: Süffige Stimmung beim Vereinstag

Dresden - Es war laut, die Partyhirschen heizten zusätzlich ein, die Stimmung war süffig. Mittendrin waren am Mittwochabend Volleyballerinnen des DSC , die Eislöwen , das Flag-Football-Team der Monarchs und Fußballer des Chemnitzer FC . Es war Vereinstag beim Pichmännel-Oktoberfest.

Während DSC-Volleyballerin Nathalie Lemmens (29) und Niklas Postel (26, Eislöwen) Bier zapften... © Lutz Hentschel

Doch es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch mit angepackt. Die Gäste am Eingang begrüßt, am Riesenrad und in der Wurfbude geholfen, fleißig Bier gezapft und verteilt. Dazu schrieben die Sportler Autogramme, waren für Selfies bereit.

"Das Fest ist eine großartige Erfahrung. Es bringt uns den Menschen in Dresden näher. Dazu stärkt das gemeinsame Erleben mit den anderen Sportteams die Bindung zwischen den Vereinen", zeigte sich die belgische DSC-Volleyballerin Nathalie Lemmens (29) begeistert.



Zu den umjubelten Höhepunkten gehörte das Maßkrug-Stemmen, bei dem eine Maß so lange wie möglich gerade vor dem Körper gehalten werden musste.

Bei den Männern war der Vertreter der Flag-Footballer der Sieger. Das Team hatte vor wenigen Tagen bereits den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert.