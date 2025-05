Dresdner Kampfsport-Ass heimst weitere Titel ein

Der Dresdner Kampfsportler Ronny Schönig (48) zeigt stolz seine EM-Medaillen. © privat

"Ich bin in vier Kategorien in der Kampfkunst Tai-Chi mit und ohne Waffen angetreten, habe zwei Titel und zwei Silbermedaillen geholt", freut sich der Dresdner, der in seiner Kampfsport-Akademie "Tao Fit" trainiert.