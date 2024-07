Eine Nacht ab 10.000 Euro aufwärts: Das ist Dresdens teuerstes Hotelzimmer!

Voller Stolz präsentiert Hoteldirektor Marten Schwass (64) die neue "Royal Suite" des Hotels Taschenbergpalais Kempinski. © Norbert Neumann

Pro Nacht, immerhin mit Frühstück und gefüllter Minibar. Luxus pur, ausgestattet mit feinstem Mobiliar aus edlen Materialien - und ab sofort beziehbar.

"Die Wiedereröffnung der Royal Suite markiert einen bedeutenden Meilenstein für unser Hotel. Sie setzt neue Maßstäbe in der Luxushotellerie", schwärmt Direktor Marten Schwass (64). Insgesamt acht Gäste können in der Doppel-Suite - aufgeteilt in King Suite und Queen Suite - residieren.

Sie umfasst sogar zwei Wohnräume, zwei Schlafzimmer, zwei Speisesäle inklusive Küche, einen begehbaren Kleiderschrank und einen Wellnessbereich mit Sauna.

Das "Parkett des Versailles" (Eichenholz) ist mit handgeknüpften Teppichen ausgelegt. Die Wände zieren Papier- und Leinen-Tapeten mit historischen Motiven.