Frauenpower in Dresdner Kunstgalerie von Holger John!

Dresden - "Madonnen & Medusen" - und eine Amazone auf dem Pferd. Mit einer tschechischen Reiterin auf Hengst Kinsky eröffnete Galerist Holger John (64) Donnerstagnacht seine Gruppenausstellung mit mehr als 20 Künstlerinnen in der Rähnitzgasse.

Mit einem Selbstporträt ist die serbische Konzeptkünstlerin Marina Abramovic (77) vertreten. "Ihre Eltern waren Tito-Partisanen, ihr Großonkel von 1930 bis 1937 Patriarch der Serbisch-Orthodoxen Kirche", erzählt John. "Sie lebte mit ihrem Partner Ulay nomadisch, zeitweise bei Aborigines und bei Tibetern. Sie trennten sich in Form einer dreimonatigen Performance auf der Chinesischen Mauer."

Die Schöpferinnen der Öl-, Acryl- und Temperabilder, Fotoarbeiten, Collagen und Plastiken gereichen dem Ausstellungstitel "Madonnen & Medusen" zur Ehre - in Qualität und Promi-Status .

Malerin Cornelia Schleime (70) überzeugte erst vor wenigen Monaten mit einer Werkschau in den Städtischen Galerien Dresden .

Ihre entblößte Mode-Ikone Vivienne Westwood (†81) wurde erst vor einigen Tagen in London eingeschifft. "Das Bild gelangte von der Themse durch den Zoll direkt ins Barockviertel - eine Punktlandung vor der Vernissage", verrät John.

Die niederländische Künstlerin Miriam Vlaming (52) studierte in Leipzig bei Ikonen wie Arno Rink (†2017) und Neo Rauch (63) - und ist seit Freitag auch in einer Personalausstellung in der Kunsthalle des Penck Hotels (Ostra-Allee) zu sehen.