Garantiert keine Langeweile am 1. Advents-Wochenende: Wir haben satte 18 Tipps für Euch

In Dresden und Umgebung ist wieder einiges los: Wir haben die Tipps

Von Annett Daube

Dresden - Nun ist sie da, die Adventszeit! Macht es Euch gemütlich und zündet am Sonntag das erste Lichtlein an. Zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Region haben geöffnet, sodass ein Bummel über einen solchen möglich ist. Viele weitere, sehr vorweihnachtliche Ausflugstipps haben wir für Euch notiert!

Frau Holle in Dresden

Dresden - Das Partyvolk in Dresden kann im Winterdörfchen "Frau Holle" (am Italienischen Dörfchen) bis Ende Januar von Donnerstag bis Samstag jeweils von 19 bis 24 Uhr so richtig feiern. Beim Après-Ski legen verschiedene DJs auf, die Feierlocation ist punktuell mit Schirmen überdacht, Heizpilze sorgen für Wärme. An zwei Bars werden Glühwein, Longdrinks und mehr gereicht. Eintritt: 2 Euro.



Im Italienischen Dörfchen darf getanzt werden. © Steffen Füssel

Adventsfest bei Karl May

Radebeul - Im Karl-May-Museum findet am Sonnabend ab 14 Uhr ein Adventsfest statt. Das vorweihnachtliche Programm für die ganze Familie läutet die schönste Zeit des Jahres ein und bietet Bastelspaß, Geschichten im Kaminzimmer der Villa Bärenfett, einen Bücherbasar und warme Getränke am Lagerfeuer. Eintritt: 10/8/5/Familien 22 Euro.



Auch im Karl-May-Museum wird's weihnachtlich. © Thomas Türpe

Adventskonzert von Wirbeley

Dresden - Die Spielleute der Dresdner Band "Wirbeley" sorgen am Samstag in der Evangelisch-Lutherischen Kirche am Weißen Hirsch (Stangestraße 1) mit ihrer zu Herzen gehenden frechen, sinnlichen und tänzerischen Musik aus vielen Ländern und Jahrhunderten für einen märchenhaften Advents-Nachmittag. Dudelsack trifft auf Bockshorn, die Singende Säge auf Flöten und Schalmeien, festliche Trompeten auf frohlockende Trommeln. Eintritt: 14/9 Euro.



Wirbeley tritt am Samstag am Weißen Hirsch auf. © Wirbeley/PR

Stollenfest in Pirna

Pirna - Auf dem Canalettomarkt - dem Pirnaer Weihnachtsmarkt - wird am Sonnabend um 15 Uhr der Riesenstollen angeschnitten. Die Bäckermeister aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind aufgeregt, denn ein Prüfer wird verraten, welche Striezel die meisten Punkte beim Qualitäts-Check erhalten haben. Sie geben aber auch Einblick in die Kunst des Stollenbackens und lassen vom Stollen kosten. Die Knirpse der Kita "Kunterbunt" präsentieren ihre einstudierten Lieder und Gedichte. Der Eintritt zum Stollenfest ist frei.



Hier wird am Samstag der Riesenstollen angeschnitten. © Daniel Förster

Fernmeldetechnik

Dresden - Ob hier eine freie Leitung zum Weihnachtsmann steht? Das Fernmeldemuseum (Annenstraße 5, Eingang neben der Postmeilensäule) öffnet am Samstag von 10 bis 15 Uhr und zeigt historische Fernmeldetechnik. Der Ausstellungsraum ist barrierefrei, der technische Betriebsraum jedoch nicht. Eintritt: 5 Euro, für Besucher unter 18 Jahren frei.



Das Fernmeldemuseum öffnet am Samstag. © Norbert Neumann

Naturmarkt in Tharandt

Tharandt - Auf dem Tharandter Naturmarkt wird am Sonnabend (von 9 bis 13 Uhr) Aronia-Glühwein ausgeschenkt. Aber auch Kaffeespezialitäten und Kakao kommen fürs Erwärmen infrage. Zahlreiche Tees aus der Schlossküche in Reichstädt mit den bildhaften Namen "Rabauke", "Märchengarten" oder "Allerliebst" werden wie auch andere regionale Produkte verkauft.



Modenschau und Fundusversteigerung

Radebeul - "Nebenan, nah dran!" heißt es am Samstag ab 10 Uhr an den Landesbühnen Sachsen. Ein Adventsfest mit buntem Programm für Alt und Jung im Besucherfoyer wird versprochen. Eine Modenschau mit anschließender Kostümversteigerung und ein Schauschminken sind die Highlights. Der Eintritt ist frei.



Ab 10 Uhr startet das Adventsfest an den Landesbühnen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Weihnachtsmarkt in Herrnhut

Herrnhut - Die Stadt Herrnhut organisiert am Sonnabend einen großen Weihnachtsmarkt, auf dem die Besucher an rund 115 Ständen ein großes Angebot an Kunsthandwerk, Naturprodukten und Gaumenfreuden finden. Um 11.30 Uhr tritt der Bläserchor der Herrnhuter Brüdergemeinde auf, um 15 Uhr gibt es ein Adventskonzert im Kirchensaal. Gegen 16.15 Uhr kommt der Weihnachtsmann und verteilt kleine Geschenke.



Um 15 Uhr findet das Adventskonzert im Kirchensaal statt. © Thomas Türpe

Weihnachtsmarkt im Schacht

Bannewitz - Im Marienschacht in Bannewitz wird am Wochenende (Samstag von 14 bis 22, Sonntag von 12 bis 19 Uhr) ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Wer ein schönes Geschenk sucht, wird hier sicher fündig. Zum bunten Programm gehören Kutschfahrten, eine Märchenerzählerin, Plätzchen-Verzier-Werkstatt, eine Samstagdisko ab 19 Uhr mit DJ Roli und allerlei Kulinarik. Der Eintritt ist frei.



Sterneweihnacht in Coswig

Coswig - Die Coswiger Sterneweihnacht rund ums Rathaus findet am ganzen Wochenende statt und bietet Kultur, buntes Markttreiben und weihnachtliche Genüsse. Das Museum hat geöffnet und in der Stadtbibliothek wird zum Bilderbuchkino eingeladen. Der Eintritt ist frei.



Bimmelbahn und Lichterglanz

Freital - Zu Deutschlands längstem Weihnachtsmarkt geht es am 1. Adventswochenende mit der Bimmelbahn. Rechts und links der Weißeritztalbahn findet "Bimmelbahn und Lichterglanz" statt und die Veranstalter versprechen ein schönes, weihnachtliches Gewimmel an jedem Themen-Bahnhof. Die Tageskarte für die ganze Strecke kostet 29 Euro pro Person. Alles zum Angebot, zum Ticket und zum Fahrplan unter weisseritztalbahn.com oder vvo-online.de.



Festungsweihnacht

Königstein - Der historisch-romantische Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein hat an den Adventswochenenden jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Markt im mittelalterlichen Stil bietet nicht nur alte Handwerkskunst und ein traditionelles Bühnenprogramm, sondern auch eine kurfürstliche Tafel, den Sterne-Dom als zauberhaftes Licht-Akustik-Erlebnis, Scherenschnitt-Kino und Puppentheater für die ganze Familie. Tickets für 15/12 Euro unter festung-koenigstein.de.



Der "Historisch-romantische Weihnachtsmarkt: Königstein - ein Wintermärchen" auf der Festung Königstein lädt in diesem Jahr mit neuem Konzept und erweiterten Öffnungszeiten zum vorweihnachtlichen Flanieren und Schlemmen ein. © Marko Förster

Adventsgeflüster in Pieschen

Dresden - Das "Adventsgeflüster" im Galvanohof (Bürgerstraße 50) in Pieschen wird von der Kreativen Werkstatt initiiert und findet am Sonnabend von 14 bis 18 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Wer gern selbst kreativ ist, kann hier Baumanhänger basteln, Kerzen gestalten, Keramik bemalen oder Kränze binden - und vieles mehr. Die Weihnachtsverkaufsausstellung "Von Kunst bis Kaffeetasse" wird am Samstag eröffnet und zeigt Werke von rund 50 Künstlerinnen. Der Eintritt ist frei.



Im Galvanohof kann man sich am Wochenende kreativ austoben. (Archivbild) © Steffen Füssel

Adventszauber auf dem Bienhof

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Aus dem ehemaligen Betriebsferienhof "Paul Linde" vom VEB Mikromat ist die "Villa Bienhof" geworden, eine Einkehr und Herberge, ein romantisches Mühlengut. Die Betreiber laden am Wochenende (Samstag von 13 bis 19 und Sonntag von 11 bis 17 Uhr) zum Adventszauber ein. Die Besucher dürfen sich auf einen kleinen Markt, leckeres Essen und Getränke, Ponyreiten für Kinder, Bastelspaß und Weihnachtsmusik freuen. Der Eintritt ist frei.

Proschwitzer Weihnacht

Meißen - Auf dem Weingut Schloss Proschwitz können Besucher am Wochenende die Proschwitzer Weihnacht genießen. Das festlich geschmückte Schloss wartet mit künstlerischer Handwerksvielfalt, weihnachtlicher Floristik, originellen Geschenkideen und zahlreichen Köstlichkeiten auf. Geöffnet am Samstag von 10 bis 20, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 9 Euro.



Weesensteiner Schlossweihnacht

Müglitztal - Auf Schloss Weesenstein lockt die "Weesensteiner Schlossweihnacht" am Wochenende zahlreiche Besucher an. Romantisches Markttreiben, weihnachtliche Musik, Kindertheater, Lichterführungen und Bastelangebote zählen zum Programm, welches jeweils von 13 bis 20 Uhr geboten wird. Eintritt: 3/1,50 Euro.

Auf Schloss Weesenstein leuchtet's. © Marko Förster

Parkweihnacht am Aufzug

Bad Schandau - Zur Parkweihnacht am Parkhotel Bad Schandau (direkt am Personenaufzug nach Ostrau) öffnet ein gemütlicher Weihnachtsmarkt am Wochenende. Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr kann im Park der Lichter manch schönes Geschenk entdeckt, Leckeres genossen und Funkelndes erlebt werden. Am Samstag steigt ab 17.30 Uhr eine 180-Minuten-Party mit DJ. Der Eintritt ist frei.



Am Parkhotel Bad Schandau findet am Wochenende die Parkweihnacht statt. (Archivbild) © PR

Ahlichteln im Erzgebirge

Erzgebirge - Weihnachten ohne "Ahlichteln" im Erzgebirge wird es nicht geben! Die Zwönitzer Hutzenabende mit der Weihnachtsmannparade, dem abendlichen Bergaufzug am Samstag und Anschnitt des Riesenstollens am Sonntag finden in der Stadt inmitten der Greifensteinregion statt. Die Manufaktur von Wendt & Kühn in Grünhainichen öffnet am Wochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr für die Schautage die Türen und bietet zahlreiche Mitmachaktionen. Der Eintritt ist frei.