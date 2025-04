07.04.2025 09:15 "Go Trabi Go": Stumpis Kultkomödie gibt's bald auch als Dinnershow

Der Kultfilm "Go Trabi Go" lieferte die Vorlage für die neue Dinnershow "Go Trabi Go", die ab 16. Mai im Dresdner Kabarett "Petit Cabaret" zu Tisch bittet.

Von Katrin Koch

Dresden - Erst im Kino, dann im Fernsehen, im Theater und nun als Dinnershow - der Kultfilm "Go Trabi Go" (1991) mit TV-Liebling Wolfgang Stumph (79) ist noch immer auf Erfolgs-Fahrt. Er lieferte auch die Vorlage für die neue Dinnershow "Go Trabi Go", die ab 16. Mai im Dresdner Kabarett "Petit Cabaret" auf der Prießnitzstraße zu Tisch bittet. Theaterchefin Zora Schwarz und Schauspieler Olaf Hais freuen sich auf das Trabi-Dinner "Go Trabi Duo" im "Petit Cabaret". © Steffen Füssel "Seit Sommer 2024 geht die Komödie Leipzig damit auf Tournee - natürlich vorwiegend in Ostdeutschland", erzählt Olaf Hais (59). Der Wahl-Dresdner schlüpfte schon 2018 in der Dresdner Comödie in Stumphs Rolle des Deutschlehrers Udo Struutz, der nach der Wende mit seiner Familie auf den Spuren Goethes von Bitterfeld nach Neapel reist. "Bei der Dinnershow aber bin ich Mädchen für alles, spiele Bürger, Polizist, Mechaniker, Abschleppdienst und auch Frauen", lacht Hais. Wie könnte es anders ein: Trabi Schorsch stoppt das erste Mal bei der buckligen Verwandtschaft in Bayern. Doch während die im Film die Torte in der Schrankwand versteckt, wird im "Petit Cabaret" der erste Gang serviert. "Es gibt in allen drei Gängen italienische Speisen", verrät Theaterchefin Zora Schwarz. Nach der Grenzkontrolle kommt der Hauptgang, nach der Ankunft in Rom das Dessert. Trabi "Schorsch" auf der Bühne unverzichtbar Auf 16. Mai geht's los! © Steffen Füssel Unverzichtbar auf der Bühne: der himmelblaue Trabi "Schorsch". "Ein Auto bekommen wir nicht in den Keller, aber wir spielen mit und hinter einer abgesägten Original-Trabi-Front. Die Kühlerhaube kann geöffnet werden und wir agieren mit insgesamt drei Lenkrädern", verrät Hais. "Ich bin noch nie Trabi gefahren, aber in meiner Heimat Bosnien hat es genauso nach Abgasen gerochen. Ich würde gern mal eine Runde im Trabi drehen", wünscht sich Hausherrin Zora Schwarz. Infos/Tickets (99 Euro) für die Dinnershow: petit-cabaret.de.

Titelfoto: Steffen Füssel