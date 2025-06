Heinz Tetzner: In Dresden gefeiert, daheim im Erzgebirge kaum zu sehen

Dresden - Mehr als 3000 kraftvolle Arbeiten umfasst das Schaffenswerk des expressionistischen Malers und Grafikers Heinz Tetzner (1920-2007). In seiner erzgebirgischen Heimat Gersdorf erinnert ein Museum an ihn. Leider fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

"Es sind Bilder aus dem privaten Nachlass. Leichte Bilder, Katzen, Stillleben, Landschaften. Das Titelbild hat Vater in Südfrankreich gemalt", erzählt Gabriele Rabe. Es verkörpert Freiheit und Leichtigkeit - zwei Werte, die sich Tetzner in der DDR erkämpfen musste.

Das "Stillleben" schuf Heinz Tetzner 1968. Preis: 1100 Euro. © Dresden

"Für Tetzner war das Malen Passion, die ihn zweimal das Leben gerettet hat - im Krieg und in der Kriegsgefangenschaft", erinnert sich Seliger an ein Gespräch mit Tetzner.

Denn es gibt auch die anderen Bilder, die dunklen, düsteren, in denen Tetzner seine Kriegserlebnisse verarbeitet.

Wer keine Zeit findet, bis 7. August die Ausstellung zu besuchen, findet Tetzners Arbeiten auch in den Dresdner Neuen Meistern, im Kupferstichkabinett, in der Neuen Nationalgalerie Berlin, in der Kunstsammlung Weimar, in den Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz und natürlich in Gersdorf.