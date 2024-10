Kunstmöbel am Dresdner Hof: Erste Sonderausstellung in Augusts Paraderäumen

Kurz nach Wiedereröffnung der Beletage aus sieben Räumen (besser: Sälen) im zweiten Stock des Residenzschlosses habe man beschlossen, diese Ausstellung nicht in Pillnitz zu zeigen, vielmehr böten die Paraderäume dafür ein "perfektes Setting", so Generaldirektorin Marion Ackermann.

Die Ausstellung ist eine des in Pillnitz verorteten Kunstgewerbemuseums, das für die Paraderäume die wissenschaftliche Verantwortung innehat. Es sei die erste Sonderausstellung in den Paraderäumen überhaupt, sagt Direktor Thomas A. Geisler.

"Fait à Paris", gemacht in Paris, so lautet der Titel der Schau, gemäß der Signatur in zwei Uhrensockeln, ergänzender Titel: "Die Kunstmöbel des Jean-Pierre Latz am Dresdner Hof".

Blick in einen der Paraderäume mit Ausstellungsobjekten. © Petra Hornig

Kunsttischler Jean-Pierre Latz, als Johann Peter Latz in Köln geboren, wird seit einiger Zeit wiederentdeckt. Buchstäblich gilt das für den Dresdner Bestand.

Während des Krieges teilweise schwer beschädigt, gerieten die Gegenstände in die Depots der Staatlichen Kunstsammlungen und dort jahrzehntelang in Vergessenheit; manche Stücke galten sogar als Kriegsverluste, sagt Kuratorin Christiane Ernek-van der Goes.

Ab 2008 wurde gearbeitet am Bestand, seit 2018 restauriert. 30 Objekte zählt die Dresdner Sammlung, in der Ausstellung verdichtet zu 20 Ensembles, ergänzt von Leihgaben der Stiftung Preußische Schlösser in Potsdam und dem Palazzo Quirinale in Rom, den neben Dresden wichtigsten musealen Standorten von Latz' Luxusmöbeln.

Zu den Leihgaben gehört etwa ein für Friedrich den Großen gefertigter Schreibtisch.

Hauptmöbel der Ausstellung sind hoch aufragende, etwa zweieinhalb Meter große Pendeluhren auf Sockeln (Pendulen und Piedestale), wie sie Premierminister Brühls Sammlerleidenschaft entsprachen und dem alliierten Bombardement vom 13. Februar, anders als andere Objekte, entgingen.

Gestaltet sind sie mit "hochwertigen Einlegearbeiten" (Boulle-Marketerien) aus Schildplatt, Messing, Ebenholz, Perlmutt, farbig unterlegtem Horn oder edlen Tropenhölzern mit üppig vergoldeten Beschlägen.