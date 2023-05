Nach neun Jahren: Sachsen-Grappa ist endlich fertig

Dresden/Görlitz - Was den Italienern der Grappa, ist Winzer Tom Wolff (55) und "Augustus Rex"-Brenner Georg W. Schenk (72) der "Gewürztraminer Tresterbrand 2014". Der ist besonders rein und von allen Holznoten befreit.

Georg W. Schenk (72, r.) und Tom Wolff (55) verkosten stolz ihren Gewürztraminer Tresterbrand. © Holm Helis

Das Geheimnis: Wolff hat 185 Kilo Trester (ausgepresste Trauben) in acht Stunden per Hand von den Traubenstielen befreit und dann vierfach bei Schenk gebrannt.



Damals noch im Dresdner Stadtteil Klotzsche, 2022 siedelte sich Schenk mit seiner Destillerie in Görlitz an. Nach neun Jahren Reife warten nun 88 Flaschen (0,5 Liter, 59,50 Euro) auf Grappa-Liebhaber. Weitere drei Jahrgänge (2015-17) reifen noch in der Brennerei.

"Twist"-Barchef Marlon Kutschke (35) lobt: "Der Tresterbrand ist sehr fruchtig, schmeckt nach Trauben und nicht nach Holz."