Neuer Name und neues Konzept für Dresdner Friedrichstatt Palast!

Das Kabarett wurde damals am 1. Dezember 1998 unter dem Namen "Dresdner Kabarett Breschke & Schuch" eröffnet. Nun geht es in neuem Namen und neuem Konzept wieder an den Start. © Steffen Fuessel

Veränderungen hatte Thomas Schuch schon vergangenes Frühjahr angedeutet, suchte einen Geschäftsführer an seiner statt. "Ich wollte das Administrative verlassen und mich 'auf die alten Tage' auf die künstlerische Arbeit fokussieren", sagt der Schauspieler und Kabarettist.

Das tut er auch, ist in zwei Produktionen bei den Academixern in Leipzig engagiert, spielt wieder regelmäßig an der Herkuleskeule. Wenig Zeit fürs eigene Haus. Das ohnehin Sorgen machte: Besucher blieben aus. Wohl auch, weil der Name Friedrichstatt Palast nicht zog.



2017, als Schuchs Kabarettpartner Manfred Breschke in Rente ging, musste ein neuer Name für die Bühne her. Heute sagt Schuch: "Es war ein Fehler, auf die Nennung meines Nachnamens zu verzichten." Er habe nicht geahnt, wie viel Widerspruch Friedrichstatt Palast auslösen würde.

Jetzt klinge es neutral. Theater am Wettiner Platz, das war Försters Idee. Nun sei der Name inhaltsoffen, auch müsse keiner mehr fragen, wo das Theater denn sei, sagt er.