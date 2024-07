Palais Sommer in Dresden gestartet!

Dresden - Seit dem heutigen Mittwochabend ist auch auf dem Neumarkt in Dresden was los!

Prof. Ulrich Eißner (61) schuf die Skulpturen "Stützen der Gesellschaft". Auch er war am heutigen Mittwoch zur Eröffnung erschienen. © Steffen Füssel

Das kostenfreie Kulturfestival "Palais Sommer" wurde mit zwei Vernissagen, dem Quartett Monsieur Pompadour und Livepainting eröffnet und lädt ab sofort täglich zu Konzerten, Lesungen, Tanzabenden, Klaviernächten & Co ein.

Am morgigen Donnerstag (17 Uhr) musizieren Katharina Müller und Marie Ludewig auf Harfe und Flöte, ab 20 Uhr entführt Sängerin Fernanda Santanna in ihr Heimatland Brasilien.

22 Uhr liest Katharina Randel Gute-Nacht-Geschichten.

Am 1. August startet das Festival-Programm auf dem Freigelände am OstraDome, am 5. August im Alaunpark.