Richy Müller gibt uns den Rain Man: Tatort-Kommissar kann nicht nur Mord und Totschlag

"Rain Man" kommt auf die Dresdner Theaterbühne - mit deutscher Starbesetzung.

Von Katrin Koch

Dresden - Es war eine der Paraderollen von Hollywoodstar Dustin Hoffmann (88) - 1988 verkörpert er im Filmdrama "Rain Man" den Autisten Raymond, der zwar über eine mathematische Inselbegabung verfügt, aber den Alltag nur in einem Heim und nicht ohne Hilfe bewältigen kann. Hoffmann erhält dafür einen Oscar. Nun kommt "Rain Man" auf die Dresdner Theaterbühne - mit deutscher Starbesetzung. Richy Müller (70) brilliert in der Hauptrolle.

Schauspieler Richy Müller (70) freut sich auf seine Premiere an der Dresdner Comödie. © Thomas Türpe "Wir touren seit 2014 mit der Produktion durch Deutschland", verrät Müller. Nun endlich feiert er sein Dresdner Theater-Debüt: Ab 13. Februar stehen bis Ende Mai 24 Vorstellungen auf dem Spielplan der Comödie. "Ich hoffe, das Publikum wird das Stück so gut annehmen wie in den anderen Städten, wo wir immer ausverkauft waren." Die Rolle des Autisten Raymond ist für Müller eine Herausforderung. "Ich trete nicht etwa in die Fußstapfen von Dustin Hoffmann. Ich habe die Rolle aus mir selbst heraus erarbeitet. Ich habe weder Autisten befragt noch habe ich mir den Film vor der allerersten Vorstellung angesehen." Erst danach.

Im Tatort ermittelt Richy Müller (r.) als Kommissar Thorsten Lannert mit Felix Klare. © SWR/Benoît Linder

Für Richy Müller ist die Rolle als Autist eine anspruchsvolle Aufgabe