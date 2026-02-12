Richy Müller gibt uns den Rain Man: Tatort-Kommissar kann nicht nur Mord und Totschlag
Dresden - Es war eine der Paraderollen von Hollywoodstar Dustin Hoffmann (88) - 1988 verkörpert er im Filmdrama "Rain Man" den Autisten Raymond, der zwar über eine mathematische Inselbegabung verfügt, aber den Alltag nur in einem Heim und nicht ohne Hilfe bewältigen kann. Hoffmann erhält dafür einen Oscar. Nun kommt "Rain Man" auf die Dresdner Theaterbühne - mit deutscher Starbesetzung. Richy Müller (70) brilliert in der Hauptrolle.
"Wir touren seit 2014 mit der Produktion durch Deutschland", verrät Müller. Nun endlich feiert er sein Dresdner Theater-Debüt: Ab 13. Februar stehen bis Ende Mai 24 Vorstellungen auf dem Spielplan der Comödie.
"Ich hoffe, das Publikum wird das Stück so gut annehmen wie in den anderen Städten, wo wir immer ausverkauft waren."
Die Rolle des Autisten Raymond ist für Müller eine Herausforderung. "Ich trete nicht etwa in die Fußstapfen von Dustin Hoffmann. Ich habe die Rolle aus mir selbst heraus erarbeitet. Ich habe weder Autisten befragt noch habe ich mir den Film vor der allerersten Vorstellung angesehen." Erst danach.
Für Richy Müller ist die Rolle als Autist eine anspruchsvolle Aufgabe
"Am 12. Oktober 2014 fand die Premiere in Karlsruhe statt. Einen Tag später lief der Film im Fernsehen und meine Frau hat ihn aufgenommen. Erst dann habe ich ihn mir angeschaut - es ist ein großartiger Film", bestätigt Müller.
Für Richy Müller steht ein Thema im Vordergrund: Wie gehen wir mit Menschen mit Einschränkungen um?
Ob Autist oder älterer Mensch: "Ich will für sie Aufmerksamkeit schaffen." Und das scheint zu gelingen. "Immer wieder werde ich von Zuschauern angesprochen, sie erzählen mir ihre Schicksale und Geschichten. Das ermutigt mich, wieder zu spielen - so lange ich kann", sagt Müller. Und so lange es der Terminkalender erlaubt.
Müller ermittelt schließlich seit 2008 zweimal im Jahr im Stuttgarter Tatort, ist als Markenbotschafter und Motorsportler für Porsche unterwegs. Und nicht zu vergessen: Müller engagiert sich für den Stuttgarter Verein bhz, der sich für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung einsetzt.
Titelfoto: Bildmontage: PR/Comödie, SWR/Benoît Linder