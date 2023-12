Sagenhafte "Moments": Dinnershow-Musiker Mazze rockt jetzt auch Dresden

In Chemnitz riss er mit seiner Showband mehr als 50.000 Gäste in der Dinnershow "Moments" von den Stühlen. Nun ist Dresden dran.

Von Katrin Koch

Dresden - Sänger und Musiker Mazze Wiesner (39) ist ein echtes Sonntagskind! In Chemnitz riss er mit seiner Showband "The Matt Lawner Five" mehr als 50.000 Gäste in der Dinnershow "Moments" (2017-2019) von den Stühlen - weniger mit Glück als vielmehr mit Können. Nun ist Dresden dran.

In Chemnitz rockte die Showband von Mazze bis 2019 den Ex-Kraftverkehr. © PR Denn auch dort ist Mazze (zum Glück) der musikalische Kopf der neuen "Moments"-Show. Sie feierte am Freitag mit 30 Künstlern unterm Zirkus-Chapiteau an den Ostra-Studios Premiere. "Ganz ehrlich: Ohne Mazze hätte ich die Show nie von Chemnitz nach Dresden geholt", gesteht Veranstalter Mirco Meinel (51). Wiesner war vor sechs Jahren extra für "Moments" von Thüringen nach Chemnitz gezogen. In der Show auf dem Gelände des Ex-Kraftverkehrs fand Mazze Wiesner prompt sein privates Glück: "Hier habe ich meine Frau Xenia kennengelernt - sie war Tänzerin im Ballett. 2020 haben wir geheiratet." Dresden Kultur & Leute Start des Insolvenz-Verfahrens: Dieser Mann kümmert sich jetzt ums Lingnerschloss! Ein Jahr später konnte der Musiker in der Castingshow "The Voice of Germany" über einen Vierer-Buzzer jubeln. Herbert Grönemeyers Song "Halt mich" schlug ein wie eine Bombe. "Diesen Song spielen wir natürlich auch in der Dresdner Moments-Show", verrät Mazze. Doch sein allergrößtes Glück ist noch ganz klein: "Am 12. November kam meine Tochter Vivian Liesbeth auf die Welt." Wie Mazze ein Sonntagskind! Und vielleicht auch bald eine Dresdnerin?

Verschlägt es Mazze bald dauerhaft in die Elbflorenz?

Die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben: Musiker Mazze Wiesner (39) fiebert der "Moments"-Premiere entgegen. © Holm Helis "Wenn Moments in Dresden so erfolgreich wie in Chemnitz läuft, ziehen wir vielleicht an die Elbe. Warum nicht?" Erst mal aber steht bis 14. Januar 2024 die Dinnershow "Moments" (Tickets: ab 88,50 Euro, www.moments-dinnershow.de) im Terminkalender. Dann will Mazze 2024 sein viertes, deutschsprachiges Rock-Album "Mit Dir an meiner Seite" herausbringen.