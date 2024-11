18.11.2024 20:02 Schluss im Kupferstich-Kabinett: Erste CDF-Schau beendet

Die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im Kupferstich-Kabinett in Dresden ging am Sonntag zu Ende. So fällt die CDF-Bilanz aus.

Von Heiko Nemitz

Dresden - In der zweigeteilten Ausstellung "Wie alles begann" hatten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) nach Hamburg, Greifswald und Berlin den Maler und Meister der deutschen Romantik Caspar David Friedrich zu seinem 250. Geburtstag gefeiert. Der erste Ausstellungspart im Kupferstich-Kabinett ("Der Zeichner") ging am gestrigen Sonntag zu Ende. Das Meisterwerk "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" neben einer Zeichnung: Die Friedrich-Schau im Kupferstich-Kabinett lief am Sonntag aus. © Steffen Füssel Insgesamt konnte man sich seit August über 44.707 Besuche freuen, hieß es. In den letzten Wochen sei es zudem noch einmal zu einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen gekommen. Bis zum 5. Januar ist im Albertinum der zweite und größere Teil der Schau ("Der Maler") zu sehen.

Ebenfalls ein Publikumsmagnet: Noch im September kratzte die Doppelausstellung an der 100.000-Besucher-Marke. Für die Präsentation im Albertinum sind Zeittickets erforderlich, buchbar über: shop.skd.museum/tickets

Titelfoto: Steffen Füssel