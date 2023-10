TV-Premiere! Vater und Tochter singen bei "Schlager des Monats"

Dresden - Vorfreude beim Dresdner Musiker André Franke (51) und seiner Tochter Bella Wilhayn (30): Am morgigen Freitag (20.15 Uhr) feiern die beiden mit ihrem Lied "Lieben und leiden" in der MDR-Show "Die Schlager des Monats" ihre TV-Premiere als Mini-Familienband "WIR sind WIR". Dabei sind Vater und Tochter längst "alte" Hasen in der Musikbranche.