Von dieser Show müssen sich Dresdner verabschieden: "Das soll es erst mal gewesen sein"

Dresden - Böttcher macht Schluss - mit seinen Soloprogrammen. Am 25. Juni ist der Moderator und Komödiant Thomas Böttcher (59) zum letzten Mal mit seinem Programm "BÖstandsaufnahme" im Sommertheater Schloss Übigau zu erleben.

"Nach über 30 Jahren auf der Bühne ist es Zeit, Prioritäten zu setzen. Nicht, weil mir nichts mehr einfällt. Und auch nicht, weil ich müde bin. Aber das Leben hat sich verändert - beruflich und privat", spielt Böttcher (nicht nur) auf seinen 60. Geburtstag an.

Zum Trost für alle Fans: Böttcher rockt weiterhin das Radeberger Biertheater und ist am Sonntag in der Dresdner Comödie als strippender Feuerwehrmann in "Brandheiß" zu erleben.