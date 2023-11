Von Dresden nach Macao und Miami: Dieser Künstler malt auf Blech!

Dresden - In seinem Job als Konstruktionsmechaniker fertigt er aus Blech Maschinengehäuse. Nach der Arbeit bemalt er es: David Palm (30) verwandelt Edelstahlplatten in Kunstwerke. Bei seinem Debüt auf der Dresdner Kunstmesse "NEUE ArT" entdeckte die New Yorker Galerie Makowski sein Talent - und versucht ihn nun international zu verkaufen.