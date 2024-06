Vorverkauf gestartet: Hellerau tanzt gegen finanzielle Sorgen an!

Dresden - Mehr Tanz denn je: In der kommenden Spielzeit bleibt das Europäische Zentrum der Künste Hellerau seinem Markenkern so treu wie nie, Tanz dominiert. Doch ist das Programm auch den Sparzwängen des klammen Haushalts der Landeshauptstadt abgerungen. Für die neue Saison werden erstmals seit 2018 die Ticketpreise erhöht. Der Vorverkauf startet am Montag.