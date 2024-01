Weihnachts-Circus-Manager Dirk Porn hat einen Manegen-Schatz auf dem Dachboden

Dresden - Ob Gastronomie, Künstlerverträge, Ticketverkauf oder Steuersachen - Dirk Porn (46) ist der Mann, der hinter den Kulissen des Dresdner Weihnachts-Circus (DWC) die Fäden in der Hand hält. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Spielzeit mit 92.000 Besuchern lässt der gebürtige Augustusburger TAG24 hinter den Vorhang seines Privatlebens gucken.

Autor Ernst Günter (1938-2001) verfasste 21 Bücher. Sein Bestseller "33 Zirkusgeschichten" wurde in zwölf Sprachen übersetzt. © Petra Hornig

Eine Lawine kam ins Rollen: Porn lernte den international renommierten Zirkusautor und Sarrasani-Biografen "Ergü" Ernst Günther (†2021) aus Dresden kennen, dann 2009 in den USA die legendären Dompteure "Siegfried & Roy" und Großillusionist David Copperfield, der Porn in sein Privatmuseum einlud - eine millionenschwere Schatzkammer voller historischer Zauber-Requisiten.

Porns Archiv ist dagegen klein. "Von Scholtyssek und Ergü habe ich Hunderte Bücher, Programmhefte und Objekte geerbt. Auch vom berühmtesten DDR-Zauberer Dr. Peter Kersten habe ich viel bekommen. Das alles wartet auf dem Boden auf mich", wünscht sich Porn Zeit zum Sortieren und Auswerten.

Erst mal aber fliegt er nach Las Vegas, seiner zweiten Wahlheimat: "Dort lässt David Copperfield am 24. Februar den Vollmond verschwinden. So feiere ich in meinen Geburtstag."