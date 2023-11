Weißt Du noch? "Go Trabi Go"-Star schwelgt in Erinnerungen

Dresden - Wiedersehensfreude bei Schauspielerin Claudia Schmutzler (57). Stumpis "Go Trabi Go"-Filmtochter traf ihren alten Studienkollegen Ahmad Mesgarha (60) aus dem Schauspielhaus-Ensemble im "Café Europa" auf einen Plausch. Denn die Wahlberlinerin gastiert bis 19. November mit "Winterspeck" in der Comödie.

"Am Anfang des Studiums waren wir 24, am Ende nur noch zwölf", erinnern sich beide.

"Ich kam mit Fassonschnitt und Plisseerock zum Studium", schiebt Claudia nach. Nur dass sie still war, kann sich TV-Serien-"Schwester Stefanie" heute gar nicht mehr vorstellen.

"Du warst still und dick", prustet Mesgarha heraus.

Die Augen der beiden Schauspieler lachen, denken sie an ihr Studium ab 1985 in Leipzig .

"In Leipzig wohnten wir auf derselben Straße", ergänzt Mesgarha. Und resümiert: "Das Schauspielstudium zu DDR-Zeiten war handwerklich erstklassig."

"Das Stück hat mich total überfordert. Ich habe nichts verstanden. Uwe Steimle war übrigens der Drache", verrät Claudia, die Ahmad in ihrem Dresdner Zuhause sogar mal kurz WG-Unterschlupf gewährte.

Allen klappte die Kinnlade runter, weil sie so gut improvisierte. Sie bekam als Einzige eine gute Kritik", erinnert sich Mesgarha.

Für Studienarbeiten standen Claudia und Ahmad gemeinsam auf der Bühne. "In der Dreigroschenoper sprang Claudia kurzfristig für eine erkrankte Kollegin ein.

Geduldig hat sich Schäferhündin Anna (3) den Plausch von Frauchen Claudia und Ahmad angehört. Nun aber will sie endlich raus. © Eric Münch

Davon profitieren beide Schauspieler bis heute.

"Nach den vielen Jahren, in denen ich wegen Dreharbeiten wenig Zeit fürs Theater hatte, genieße ich es heute um so mehr. Es gibt es auch nur wenige Filmrollen für Frauen in meinem Alter", gibt Claudia Schmutzler unumwunden zu.

"Ich schreibe heute meine eigenen Inszenierungen - ich will einfach spielen, egal, ob vor der Kamera oder im Theater. Nur mit manchen Kollegen macht es besonders Spaß", sagt Schmutzler über das "Winterspeck"-Ensemble.

"Wir sind uns sehr verbunden, kritisieren uns wohlwollend nach jeder Vorstellung. Das erlebe ich selten."

Kein Wunder, dass sich Claudia Schmutzler auf die nächste "Winterspeck"-Staffel vom 9. bis 14. Januar freut.