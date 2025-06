Wie einst Caspar David Friedrich: Theater-Stars auf malerischer Wanderung

Das Ensemble schaut sich auf der Karte an, wo der Malerweg entlang führt. © PR/Marko Förster

Denn sein wohl berühmtestes Gemälde - "Wanderer über dem Nebelmeer" - ist zugleich Titel und Thema für ein Musical, das am 11. Juli auf Schloss Übigau Premiere feiert.

Von Krippen aus, wo auch Caspar David Friedrich einen längeren Sommeraufenthalt verlebte, wanderte die Zehner-Gruppe zum Tafelberg Kaiserkrone bei Schöna - zum berühmten Felsen, auf dem der "Wanderer über dem Nebelmeer" steht.

Ein Erlebnis für Daniel Tille (39), der auf der Bühne Caspar David Friedrich spielt:

"Das Elbsandsteingebirge hat für mich so eine Eindrücklichkeit und wirkt so nach, dass es jetzt im Probenprozess für uns hilfreich ist, zu verstehen, was Caspar David Friedrich uns mit seinen Bildern und seinen Landschaftsimpressionen vermitteln wollte", so Tille.