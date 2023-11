Zehn Dresdner sind die besten Skatspieler Deutschlands!

v.l.n.r.: Dietmar Seifert (62), Daniel Lißner (47), Frank Eisold (44), Matthias Mühlan (48), Michaela Brauch-Cerche (42) freuen sich über den Gewinn. © Steffen Füssel

Am Wochenende gewannen zehn Dresdner in Nürnberg den Städtepokal des Deutschen Skatverbandes. Die gewaltige Wander-Trophäe - das Brandenburger Tor - steht damit zum ersten Mal an der Elbe.

"Seit mehr als 20 Jahren haben wir bei diesem Pokal nicht mehr mitgespielt", gesteht Teamchef Dietmar Seifert (62). Der Anstoß kam von einer Frau. Michaela Brauch-Zerche (42) spielt nicht nur ein grandioses Blatt, sie guckt auch als Schiedsrichter-Obfrau den anderen in die Karten.

Und sie trommelte ihre Mitspieler zusammen: Matthias Mühlan (48), Frank Eisold (44), Daniel Lißner (47), André Grundmann (37), Martin Merkel (42), Christian Ernst (39), Martin Kroß (30) und Benjamin Diener (38). Acht Spieler und zwei Auswechsler.

"Alle spielen in einem der insgesamt fünf Dresdner Skatvereine mit insgesamt rund 100 Mitgliedern. Das ist Voraussetzung für die Teilnahme am Pokal", so Seifert.