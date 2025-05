Zum Gedenktag: Dresdner Musiker spielen in Wien vor Tausenden Menschen

Wien/Dresden - In Wien ein Großereignis, für Dresden auch: Musiker aus Dresden - Kreuzchor, Komponist Sven Helbig (57) und Bass René Pape (60) - gaben am Donnerstag, dem 8. Mai, in Begleitung von OB Dirk Hilbert (53), dem Wiener Gedenken an das Kriegsende vor 80 Jahren auf dem Heldenplatz das künstlerische Gepräge.