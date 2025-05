Als Laborproben-Shuttle: Erste Drohne Sachsens geht in den Liniendienst

Dippoldiswalde - Wenn in Dresden demnächst eine Drohne landet, geht es nicht um Pizza oder Pakete, sondern um Leben. Denn was aussieht wie ein futuristischer Mini-Flieger, ist in Wirklichkeit ein fliegender Kurier für Laborproben - und könnte die medizinische Logistik in Sachsen neu schreiben. Ab nächster Woche startet die 75.000 Euro Drohne mit ihren ersten Flügen auf der Strecke zwischen Dippoldiswalde und Dresden.