Am Sowjetischen Ehrenmal: Rege Diskussion zum Tag der Befreiung

Dresden - Mit der Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai der Zweite Weltkrieg in Europa. 78 Jahre später fand am Montag zum Tag der Befreiung an der neuen Kunstinstallation am Sowjetischen Ehrenmal in Dresden eine Diskussionsrunde mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (45, Linke) statt.