Ausländerrat möchte mehr Klarheit beim Thema Familiennachzug

Dresden - Über 1200 Ausländer kamen 2024 via Familiennachzug nach Dresden . Doch werden Asylbewerber ausreichend über ihre Möglichkeiten informiert? Der Ausländerbeirat fordert bis Jahresende eine Transparenz-Offensive von der Stadt.

Unter Voraussetzungen dürfen Flüchtlinge ihre Familie nachholen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

In einem Antrag an OB Dirk Hilbert (53, FDP) plädiert er dafür, eine neue städtische Informationsseite einzurichten.

Ziel: eine "Übersicht zum Familiennachzug aus Kriegs- und Krisengebieten" mit Verweisen auf Beratungsstellen und Hilfsangebote.