Ausländerrat möchte mehr Klarheit beim Thema Familiennachzug
Dresden - Über 1200 Ausländer kamen 2024 via Familiennachzug nach Dresden. Doch werden Asylbewerber ausreichend über ihre Möglichkeiten informiert? Der Ausländerbeirat fordert bis Jahresende eine Transparenz-Offensive von der Stadt.
In einem Antrag an OB Dirk Hilbert (53, FDP) plädiert er dafür, eine neue städtische Informationsseite einzurichten.
Ziel: eine "Übersicht zum Familiennachzug aus Kriegs- und Krisengebieten" mit Verweisen auf Beratungsstellen und Hilfsangebote.
Weitere Idee aus dem Beirat: die Veröffentlichung einer Übersicht in einfacher Sprache, die erklärt, "wie humanitäre Ermessensspielräume im Aufenthaltsrecht in Krisensituationen genutzt werden können".
Damit würde Transparenz geschaffen und die Rechtssicherheit gestärkt, heißt es im Antrag.
