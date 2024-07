05.07.2024 13:50 9.365 Beiß-Attacke auf Fahrradfahrerin im Großen Garten!

Am Dienstagabend kam es in Dresden zu einer Auseinandersetzung, bei der einer Frau in die Hand gebissen wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Dienstagabend kam es im Großen Garten zu einer Auseinandersetzung, bei der einer Frau (46) in die Hand gebissen wurde! Die Polizei sucht nach Zeugen. Nachdem eine Fahrradfahrerin in Dresden von einer anderen Frau gebissen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Der bissfeste Vorfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr am Rande eines Konzertes der Jungen Garde, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte. Am Abend stand dort Rock-Ikone Alice Cooper (76) auf der Bühne. Als die 46-Jährige dort mit ihrem Fahrrad an einigen Zuschauern vorbeifuhr, geriet sie zunächst mit einem unbekannten Mann aneinander. Eine weitere Frau (25) sowie ein 66-jähriger Mann schritten ein und die Situation schaukelte sich hoch. Bevor die 25-Jährige ihre Beißer in die Hand der Fahrradfahrerin rammte, wurde sich gegenseitig wild beleidigt und die Polizei alarmiert. Beim Warten auf die Einsatzkräfte versuchte die 46-Jährige die junge Frau festzuhalten und kassierte dabei den Biss und infolgedessen leichte Verletzungen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter folgender Rufnummer entgegen: 0351/4832233.

