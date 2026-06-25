Besteck- und Geschirr-Bestände nehmen verdächtig ab: Geht im Stadtforum der Tellerklau um?
Dresden - Seit gut einem Jahr ist das Stadtforum am Ferdinandplatz in Betrieb. In dem modernen Verwaltungszentrum gibt es auch ein Restaurant im Erdgeschoss sowie eine Kaffeebar im ersten Geschoss, die von der städtischen Tochterfirma "Kommunale Immobilien Dresden" (KID) betrieben werden. Deren Aufsichtsräte mussten sich jetzt mit einem brisanten Problem befassen: Geschirr-Klau.
Im Restaurant (geöffnet Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr) können Verwaltungsmitarbeiter und Besucher frühstücken und zu Mittag essen. An der Kaffeebar stehen Snacks wie Schnitzelbrötchen (5,80 Euro), Torte (4,90 Euro), Cappuccino (3,50 Euro) und Co. zur Auswahl. Doch die Gastro-Nutzer scheinen es auch auf etwas anderes abgesehen zu haben. So "verschwand" bereits so viel Besteck und Geschirr, dass die Betreiber schon Ersatz besorgen mussten.
Auf eine Anfrage von Team Zastrow (TZ) bestätigte jetzt die Verwaltung den "nötigen Nachkauf von Besteck und Geschirr". Allerdings könne man "eine eindeutige Verursachung durch Diebstahl durch Verwaltungsangestellte nicht bestätigen", antwortete der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (57, CDU). "Neben Diebstahl kommt es im laufenden Betrieb der Großküche bei der Essensausgabe sowie bei der Geschirrreinigung auch immer wieder mal zu Geschirrbruch."
Genauere Angaben machte die Verwaltung dazu nicht. "Es liegen vereinzelte Verlustmeldungen zu Geschirr und Besteck durch die Objektverwaltung des Betreibers vor", hieß es. Diese bewegten sich im Rahmen dessen, was bei einem Betrieb dieser Art und Auslastung üblicherweise zu erwarten sei.
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Stadtrat kritisiert Auslastung von Stadtforum
Nach TAG24-Informationen fehlen unter anderem 600 Gläser, 700 Tassen und sogar 80 Tabletts. Die Verluste seien laut Verwaltung auch mit den Erfahrungen des Ratskellers vergleichbar. Ein früherer Betreiber der historischen Rathaus-Kantine (mittlerweile geschlossen) bestätigt das Klau-Problem. Besonders beliebt seien Salatschüsseln gewesen. So was komme allerdings in den meisten Gastrobetrieben vor.
Das Ende März 2025 eröffnete Stadtforum (kostete 132 Millionen Euro) bietet etwa 1000 flexible Arbeitsplätze für insgesamt rund 1500 Mitarbeiter. Die aktuelle Auslastung liegt laut Donhauser im Gleitzeitrahmen (6 bis 21 Uhr) im Schnitt bei 53 Prozent.
"Es war teuer genug, steht halb leer", kritisiert TZ-Stadtrat Steffen Große (58). "Die Steuerzahler erwarten, dass die Verwaltung für eine höhere Auslastung sorgt."
Titelfoto: Montage: Holm Helis, privat