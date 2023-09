Blockhaus für 29 Millionen Euro umgebaut: Ein Archiv (nicht nur) zum Träumen

Dresden - Imposant war das am Neustädter Ende der Augustusbrücke gelegene Blockhaus immer, doch lange Zeit von unentschiedener Nutzung. Durch die Flut 2013 stark geschädigt, war es gar nutzlos geworden. Nun ist alles anders, reiht sich das im großen Stil vom spanischen Architekturbüro Nieto Sobejano Arquitectos umgebaute Gebäude ein in die kulturellen Prachtbauten der Stadt.

Das historische, denkmalgeschützte Außen des 1755 als Wachgebäude entstandenen Blockhauses ist unberührt. Innen ist alles neu. Ein 16 mal 16 Meter messender, zwölf Meter hoher Beton-Kubus, scheinbar schwebend, tatsächlich an vier Flügeln befestigt, bildet das Herzstück. Darin auf drei Ebenen Platz für die Archivschätze.

Nutzer sind einmal mehr die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Das Blockhaus wird künftig das Archiv der Avantgarden, kurz: ADA, enthalten, die bedeutende Sammlung von Kunstwerken und Dokumenten, die der deutsch-italienische Sammler Egidio Marzona, 1944 in Bielefeld geboren, den SKD 2016 schenkte: 1,5 Millionen Objekte zuzüglich nochmal 200.000 Stück zwei Jahre später.

Die Archivflächen auf Rollregalanlage messen 1740 laufende Meter. © Norbert Neumann

In der Verbindung von Historie und Modernität, tradierter Schale und "radikaler Neuordnung im Innern" sei das neue Blockhaus "Kunstmuseum und Architekturikone von internationalem Rang", sagte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (60, CDU) am gestrigen Donnerstag anlässlich der Übergabe des fertiggestellten Baus an die SKD.

Seit 1994 befindet sich das Blockhaus im Eigentum des Freistaats. So richtig etwas damit anzufangen wusste man lange Zeit nicht. Als Veranstaltungsraum der Landesregierung, als Sitz der Sächsischen Akademie der Künste, auch jener der Wissenschaften wurde es - immer nur zeitweilig - genutzt.

Rund 29 Millionen Euro hat der Freistaat in den Umbau investiert, geringfügig mehr als die ursprünglich ausgewiesenen 28 Millionen. Ein Anteil von 3,4 Millionen Euro war nötig, das Gebäude mit undurchlässiger Bodenplatte und Schutzwand samt Flutschutztoren hochwassersicher zu machen.

Die Eröffnungsausstellung kommenden Mai sei inspiriert vom 100. Jahrestag des "Manifeste du surréalisme" (Manifest des Surrealismus) von André Breton (1896-1966), kündigte SKD-Generalin Marion Ackermann (58) an. Ausstellungstitel: "Das Archiv der Träume".