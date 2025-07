Boden voller Löcher: Dresdens Skater bangen um ihre Halle

Dresden - In der Skatehalle des Vereins "Dresden Rollt" klackern die Rollen, rauschen Boards über Rampen, schlittern Kids durch die Halle. Noch. Denn das, was da seit 2001 steht, ist ein Vierteljahrhundert alt - und langsam platt gefahren.

Rick-Marvin Hoffmann (26) ist Vereinsvorsitzender und Ostdeutscher Skateboard-Meister. © Norbert Neumann

"Wenn man in manche Löcher mit dem Skateboard reinfährt, ist das nicht so lustig", sagt Rick-Marvin Hoffmann (26) trocken. Er ist Vorsitzender des Vereins und weiß: Hier muss dringend was passieren. "Die Löcher flicken wir zwar immer wieder, aber alles ist einfach schon so alt."

Dresdens einzige Skatehalle in Prohlis ist nicht irgendein Hobbyraum für ein paar Boardnerds. Es ist ein Treffpunkt für eine aktive Skateszene und Trainingsstätte für eine Sportart, die mittlerweile olympisch ist.

Dabei ist die Halle eigentlich nur eine Übergangslösung. Am Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs soll eine Halle mit 3000 Quadratmetern entstehen.

Doch das liegt in weiter Ferne. Erst mal müsse hier alles neu gemacht werden. Der Plan: Ab Oktober soll die gesamte Halle in nur vier Wochen kernsaniert werden. Alter Kram raus, neue Elemente und Rampen rein. Denn der Verein verfolgt ein großes Ziel.