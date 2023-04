Bürgermeisterin völlig überrascht: Barockschloss Seußlitz wird schon wieder verkauft!

Berlin/Nünchritz - Schloss Seußlitz wird erneut verkauft. Die Bürgermeisterin reagierte überrascht, erfuhr erst durch eine Presseanfrage davon. Denn e rst kürzlich war das barocke Ensemble an zwei Münchner Investoren veräußert worden, mit denen der Ort große Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Schlosses verbunden hatte.

Zu der Gesamtwohn- und Nutzfläche von rund 3290 Quadratmetern gehört auch der repräsentative Eingangsbereich. © Sotheby's International Realty Berlin

Die Pläne stammen vom Architekten der Dresdner Frauenkirche, George Bähr (1666-1738). Der vorhergehende Eigentümer war der Münchner Architekt Stephan Braunfels (72), von dem das Bundestagsgebäude in Berlin stammt oder die Pinakothek der Moderne in München.

Als Braunfels insolvent ging, verkaufte er das Schloss an zwei andere Münchner: den Anwalt und FDP-Politiker Hildebrecht Braun (78) sowie Regina Gräfin von Schlieffen. Doch die boten es nun dem Maklernetzwerk Sotheby's in Berlin an. Gesucht werden potenzielle Partner oder ein Käufer für das gesamte Ensemble.

Und was wird nun aus dem Schloss? "Es könnte zukünftig beispielsweise als Boutique Hotel mit Wellnesscharakter und Eventlocation, mit einer Bar oder Eventküche im Kellergewölbe, genutzt werden.

Auch ein exklusiver Firmen- oder Stiftungssitz, ein Domizil für Gesundheitstourismus, eine Burnout-Klinik oder eine private Schönheitsklinik sind überaus denkbar", so Veronika Krause von Sotheby´s in Berlin.