Professor bezwingt Elbe in besonderer Mission

Dresden - Um halb fünf kraulte am gestrigen Freitag ein Neoprenanzug entlang des Königsufers. Darin: Chemie-Professor Andreas Fath (56).

Chemie-Professor Andreas Fath (56) durchkämmt die Elbe - auf der Suche nach schädlichen Chemikalien. © Steffen Füssel

Von der Elbquelle kommend, schwimmt er in dreieinhalb Wochen bis in die Nordsee. An seinem Knöchel sammelt er Chemikalien aller Art.



"Also in Tschechien hat's ein bisschen seifig geschmeckt", schnauft der 56-Jährige. Seit Tagen nimmt er's mit der mehr als 1000 Kilometer langen Strecke auf.

Am Freitag passierte Fath Dresden, am morgigen Sonntag geht es weiter, im Neopren flussabwärts.

Eine Kunststofffläche, mittels Stulpe an seinem Knöchel befestigt, sammelt dabei Süßstoffe, Antibiotika oder Pestizide aus dem Elbwasser.

"Rückstände aus Schmerzmitteln zum Beispiel verursachen Leberschäden beim Barsch, den wir essen."