Dicke Luft in Dresden: Feinstaub-Grenzwert überschritten!

Dresden - Das Tageslicht ist diesig, Wohnung durchlüften bringt nicht die erwartete Frische, Allergiker klagen über Atemprobleme. Sogar die meisten Wetter-Apps zeigen es an: Die Luft in Dresden ist aktuell sehr schlecht.

Wegen der erhöhten Feinstaubwerte sind die Lichtverhältnisse im Elbtal diesig. © Robert Michael/dpa

Wie unter einer Glocke hält sich die mit Feinstaub verdreckte Luft gerade am Boden, kann sich nicht mit der darüber schwebenden sauberen und warmen Luft vermischen.

Dadurch wird die Luft schadstoffreicher. Das Phänomen wird Inversionswetterlage genannt. "An neun Messstationen in Sachsen wurde der Tagesgrenzwert Feinstaub PM10 von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten", teilt das Sächsische Landesamt für Umwelt mit.

In Dresden wurde der alarmierende Wert von 51 Mikrogramm verzeichnet. So viel, wie in den letzten zehn Jahren nicht.

Grund: Montagfrüh drehte der Wind auf Nordost und gleichzeitig sanken die Temperaturen ruckartig. Diese Luftströmung hatte zur Folge, dass mit Feinstaub belastete Luft aus dem Osten nach Sachsen kam. So kamen zu den heimischen Müllpartikeln im Elbtal noch fremde obendrauf.