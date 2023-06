Dresden feiert zum 30. Mal Christopher Street Day: Diese Verkehrseinschränkungen kommen auf Euch zu!

Dresden - Von Mittwoch bis Sonntag kommt es in Dresden anlässlich des 30. Christopher Street Days zu einer Vollsperrung am Terrassenufer.

Am Sonntag (11. Juni) kommt es dann zwischen 12 und 16 Uhr aufgrund einer geplanten Demonstration mit voraussichtlich rund 10.000 Teilnehmenden von der Neustadt bis zur Altstadt zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, kündigte die Stadt an. Auch der Personennahverkehr ist betroffen.

Wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung bekannt gab, wird das Terrassenufer zwischen Hasenberg und der Einmündung Theaterplatz vom 5. bis zum 11. Juni in beide Richtungen gesperrt bleiben.

Neben vielseitigen Veranstaltungen erwartet Dresden auch viele bunte Menschen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Neben Verkehrseinschränkungen bietet der 30. Christopher Street Day in seinem Programm auch allerhand Veranstaltungen und Events.

So können sich Besucher auf dem Altmarkt am Montag- und Dienstagabend ab 17 Uhr über die Geschichte der Prostitution in Dresden informieren oder am Mittwochabend eine Ausstellung im Landtag besuchen.

Am Donnerstag beginnt am Terrassenufer ein dreitägiges Straßenfest und auch sonst kann an vielen Orten bunt gefeiert werden, ehe am 10. Juni die große Abschluss-Sause im Arteum stattfindet.

Der erste CSD in Dresden fand 1994 noch mit rund einhundert Teilnehmer auf dem Altmarkt statt. Der Verein "CSD Dresden e.V." gründete sich allerdings erst 2001 und organisiert das stetig wachsende Fest der Vielfalt seither eigenständig.