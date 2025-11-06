OB Hilbert sucht noch Jubilare zum Gratulieren

Dresden - OB Dirk Hilbert (54, FDP) ist nicht nur für rauschende 18er-Partys im Rathaus (pausiert dieses Jahr) bekannt, sondern möchte sich auch um die ältere Bevölkerung Dresdens kümmern. Deshalb sucht der Verwaltungs-Chef nun nach Jubilaren.

Möchte Glückwünsche und vielleicht auch ein paar Blumen verteilen: OB Dirk Hilbert (54, FDP) sucht nach Dresdens Jubilaren. © Matthias Hiekel/ZB

Konkret will Hilbert auch 2026 Dresdnern gratulieren, die ein besonderes Ehe- oder Altersjubiläum feiern - also etwa ihre Goldene, Diamantene oder gar Kronjuwelen-Hochzeit.

Auch wer seinen 90., 100. oder einen noch höheren Geburtstag begeht, darf sich auf Glückwünsche vom OB freuen.

Damit niemand vergessen wird, bittet die Stadt alle Ehepaare, sich rechtzeitig - spätestens vier Wochen vor dem großen Tag - beim Stadtbezirksamt zu melden.

Ein kurzer Anruf, ein Brief oder eine Mail reichen, wichtig ist nur: die Kopie der Heiratsurkunde nicht vergessen!