OB Hilbert sucht noch Jubilare zum Gratulieren
Dresden - OB Dirk Hilbert (54, FDP) ist nicht nur für rauschende 18er-Partys im Rathaus (pausiert dieses Jahr) bekannt, sondern möchte sich auch um die ältere Bevölkerung Dresdens kümmern. Deshalb sucht der Verwaltungs-Chef nun nach Jubilaren.
Konkret will Hilbert auch 2026 Dresdnern gratulieren, die ein besonderes Ehe- oder Altersjubiläum feiern - also etwa ihre Goldene, Diamantene oder gar Kronjuwelen-Hochzeit.
Auch wer seinen 90., 100. oder einen noch höheren Geburtstag begeht, darf sich auf Glückwünsche vom OB freuen.
Damit niemand vergessen wird, bittet die Stadt alle Ehepaare, sich rechtzeitig - spätestens vier Wochen vor dem großen Tag - beim Stadtbezirksamt zu melden.
Ein kurzer Anruf, ein Brief oder eine Mail reichen, wichtig ist nur: die Kopie der Heiratsurkunde nicht vergessen!
Altersjubilare werden dagegen automatisch angeschrieben, sofern sie keinem Datenabgleich widersprochen haben. Wer keine Veröffentlichung im Dresdner Amtsblatt möchte, kann das schriftlich mitteilen.
Titelfoto: Matthias Hiekel/ZB