Ergebnisse von Bürgerumfrage da! Was Dresdner sich für Dresden wünschen

Dresden - Fünf Monate lang wertete die Verwaltung Antworten aus - jetzt liegen die Ergebnisse der Bürgerumfrage zur Zukunft Dresdens vor. 8100 Menschen machten mit, äußerten Sorgen, Wünsche und Visionen ...

Zwar entstehen in Dresden immer noch Neubauten. Trotzdem bereitet der knapper werdende Wohnraum Sorgen. © Norbert Neumann

Die Bürgerbeteiligung fand vom 12. Januar bis zum 6. Februar statt. Ziel: die "strategischen Prioritäten" für die Stadtentwicklung in den nächsten zehn Jahren festlegen.

Alle Antworten seien "intensiv" geprüft und gesichtet worden, betont die Verwaltung. "Allgemeine Systemkritik oder rein politische Meinungsäußerungen" habe man außen vor lassen müssen.

Im Ergebnis bereitet den Dresdnern vor allem der Wohnungsmarkt Kopfzerbrechen: 61 Prozent der Befragten sind darüber besorgt, rund 71 Prozent fordern, künftig "ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen".

Dresden soll ein Wissenschaftsstandort bleiben, fordern 63 Prozent, 68 Prozent wollen Grünflächen erhalten, ebenso viele einen leistungsfähigen ÖPNV und neue Radwege.