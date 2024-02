"Dresden wi(e)dersetzen" zum 13. Februar: Bündnis gegen Neonazis - und gegen das Gedenken

Dresden - Das Gedenken an die Bombennacht naht, der Streit um den Umgang dauert an: Weil immer wieder Neonazis das Gedenken regelmäßig für ihre Propaganda missbrauchen, ruft das Bündnis "Dresden wi(e)dersetzen" zu Blockaden des geplanten Aufmarsches auf. Doch das Bündnis richtet sich auch gegen das offizielle Gedenken der Stadt an sich.