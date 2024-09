Zukunftspreis und Geldbatzen fürs Hygiene-Museum

Das Deutsche Hygiene-Museum darf sich über eine Auszeichnung freuen. © Norbert Neumann

Die Commerzbank-Stiftung verlieh dem Dresdner Museum am Donnerstag in Frankfurt am Main den ZukunftsGut-Preis 2024 in der Kategorie "Urbaner Raum" für sein langjähriges Engagement für Teilhabe und Diversität in der Vermittlungsarbeit. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.