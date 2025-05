Barbershop-Kontrollen in Dresden: So viele Verstöße wurden festgestellt

Haarschnitte beim Barbier sind oft supergünstig, aber mancher Laden missachtet die Regeln. (Symbolfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

In Barbershops gilt - wie in allen Friseursalons - die Meisterpflicht: Ohne Anwesenheit eines ausgebildeten Handwerksmeisters ist der Verkauf von Friseurdienstleistungen nicht erlaubt.

Vorigen Monat begann eine Kontroll-Offensive in der Neustadt, auf AfD-Anfrage wird OB Dirk Hilbert (53, FDP) konkret: Demnach kontrollierten Handwerkskammer und Ordnungsamt bis zum 12. Mai 16 Barbershops, doppelt so viele wie im gesamten vorigen Jahr in Dresden.

In drei Fällen (2024: 0) wurden Verstöße gegen die Meisterpflicht festgestellt und Bußgelder verhängt, in einem Fall die Betriebsschließung angeordnet.