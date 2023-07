Dresdner Geschichte dank Ebbe sichtbar: Schmuckstück der Carolabrücke aufgetaucht

Dresden - Was liegt denn da verstaubt unter der Brücke? Dort, wo normalerweise die Elbe fließt, offenbart das Niedrigwasser ein rostiges Schmuckstück aus Dresdens Vergangenheit. Was hat es damit auf sich?

Vor etwa drei Jahren das erste Mal entdeckt: Niedrigwasser machts möglich, dass sich Schaulustige das Relief von der Neustädter Seite aus anschauen können. © Eric Münch

Die Carolabrücke - so, wie die Dresdner sie heute kennen - sah einmal anders aus. 1895 wurde die Vorgängerin nach drei Jahren Bauzeit eingeweiht.

Benannt wurde die Brücke nach Sachsens letzter Königin, Carola von Wasa-Holstein-Gottorp (1833-1907). Und so gern die Gemahlin von König Albert I. Schmuck, etwa in Form von Armbändern, trug, so geschmückt war die nach ihr benannte Elbquerung.

Aufwendige Kunstwerke wurden angebracht: Zu Reiterplastiken aus Sandstein (Triton und Nereide) oder Tafeln aus Bronze gesellte sich auch das Relief aus Gusseisen, welches heute einsam in der Elbe schlummert.

Es hing vermutlich über der Neustädter Seite. In sein nasses Grab gelang es mit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Vor dem Einmarsch der Roten Armee im Mai 1945 wurden vier Brückenbögen durch SS-Einheiten gesprengt. 1952 ließ die Verwaltung die verbliebenen Bögen hochgehen.