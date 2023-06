Parkeisenbahn im Großen Garten: Dampflok-Legende "Lisa" ist wieder da!

Dresden - Noch steht sie nicht unter Dampf. Aber: "Lisa" ist zurück. Die fast 100 Jahre alte, grüne Liliput-Dampflok 001 wurde nach einer achtmonatigen Generalinspektion am gestrigen Donnerstag auf die Gleise der Dresdner Parkeisenbahn gesetzt. Ab Juli kann die beliebte Lok wieder mit Waggons voller Gäste durch den Großen Garten schnaufen.

Per Kran-Tieflader und frisch lackiert kam "Lisa" Punkt 9 Uhr im Bahnhof Zoo an. Vorsichtig wurden Lok und Tender auf die Gleise gesetzt - immerhin bringen beide stolze 8,1 Tonnen auf die Waage.

"Dort wurden sie und ihr Tender komplett in Tausende Einzelteile zerlegt und auf Verschleiß geprüft", erklärt Parkeisenbahn-Chef Robert Böpple (49). Das kostete nicht nur Zeit, sondern auch einen "mittleren sechsstelligen Betrag, der vom Freistaat gefördert wird".

Das Einzige, was noch fehlt: "Wir suchen einen Lokführer und Elektriker in einer Person", wünscht sich Böpple einen Ersatz für einen Mitarbeiter, der in Rente gegangen ist.