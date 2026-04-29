Ein Kommentar zur Schwimmhalle Klotzsche: Letzte Hoffnung

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Der vor Jahren beschlossene Neubau der Schwimmhalle Klotzsche ist seit Jahrzehnten überfällig.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Lange Zeit fristeten viele Schwimmbäder in Dresden ein trauriges Dasein. In den Hallen, in denen Ihr vielleicht sogar selbst, Bahnen im Schwimmunterricht zogt, staute sich der Sanierungsbedarf. Ein Kommentar.

Bislang wird die Schwimmhalle noch genutzt, doch ihre Bausubstanz ist überaltert.
Bislang wird die Schwimmhalle noch genutzt, doch ihre Bausubstanz ist überaltert.  © privat

Geld für das naturgemäß defizitäre Schwimm- und Badewesen hatte die Stadt kaum übrig. Das änderte sich mit Gründung der Bäderbetriebe.

Anders als zuvor (Bäder als Eigenbetrieb im Kernhaushalt verwaltet), konnten im steuervorteilhaften Konstrukt der Technischen Werke Investitionen gestemmt werden.

Neubau-Projekte gab es etwa am Freiberger Platz (36,8 Millionen Euro), in Prohlis (23,5 Millionen Euro) und Bühlau (8,6 Millionen Euro). Jüngst wurde die Zukunft des Elbamare-Bades gesichert.

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Nur in Klotzsche, da passierte weiter nichts. Dafür bekommt man jetzt die Quittung. Der vor Jahren beschlossene Neubau ist seit Jahrzehnten überfällig!

TAG24-Chefreporter Hermann Tydecks plädiert für die zügige Bereitstellung von Fördermitteln für das Schwimmbad Klotzsche.
TAG24-Chefreporter Hermann Tydecks plädiert für die zügige Bereitstellung von Fördermitteln für das Schwimmbad Klotzsche.  © Eric Münch
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Ohne Geld steht die Schwimmhalle Klotzsche vor dem sicheren Aus

Wegen Geldmangels musste das Projekt immer wieder verschoben werden, was es zudem immer teurer macht. Ohne üppige Fördermittel droht in Klotzsche das Bad-Aus - es ist de facto die letzte Hoffnung.

Eine kostspielige Sanierung der maroden Bestandshalle bringt bestenfalls ein paar weitere Jahre. Das ist keine dauerhafte Lösung.

Titelfoto: Montage: Eric Münch, privat

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