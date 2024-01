Elbe-Hochwasser kommt zurück: Terrassenufer wird noch heute gesperrt!

Ein Pegelstand von über sechs Metern scheint diesmal realistisch. © Max Patzig

Seit Dienstagabend steigt der Pegelstand der Elbe in Dresden wieder an, nachdem er zuletzt nicht unter die Alarmstufe 1 fiel. Am Abend (18.30 Uhr) wurden 5,02 Meter gemessen. Die Stadt hatte schon vorzeitig die Alarmstufe 2 ausgerufen.

Doch damit ist es noch nicht genug. Das Hochwasserzentrum des Freistaats Sachsen geht davon aus, dass die Marke von sechs Metern erreicht wird. Alarmstufe 3 wäre somit überschritten.

Schon Samstagabend soll es so weit sein!

Doch der Pegel steige den aktuellen Berechnungen zufolge nicht signifikant darüber an. Bei 6,01 Meter liege der Höchststand, danach soll der Pegel sinken.

Das tschechische Hydrometeorologische Institut pflichtet den Prognosen bei. In Decin soll der Pegel auf einen Höchststand von 6,24 Meter steigen, zehn Zentimeter mehr als zum Weihnachtshochwasser.

In dem tschechischen Ausflugsort wurden schon jetzt Flutschutzwände aufgestellt. Eine Straße in den Ort Dolni Zleb sei bereits überflutet worden, heißt es in tschechischen Medien. Da auch die Fähre den Betrieb eingestellt habe, seien die Bewohner jetzt nur noch per Zug erreichbar.