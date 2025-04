Endlich Frühling! Das kaufen die Sachsen im Baumarkt

Dresden - Dicht bepackte Lastenwagen schieben sich durch Schraubenabteilungen, gezückte Zollstöcke vermelden Holzkantenlängen. Und nur in der Gartenabteilung laufen Männer HINTER ihren Frauen: Mit Blick auf sommerliche Temperaturen am Wochenende wappnen sich Tausende für die nächsten Großbauprojekte in einem der meistbesuchten Baumärkte Sachsens. Ein Blick in den Wagen.