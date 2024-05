Extinction Rebellion blockiert Kreuzung am Hauptbahnhof: Ein Fußgänger rastet aus

Dresden - Blockiert wurde die Kreuzung, das Ziel lag aber daneben: Angezeigt und somit legal stoppten 14 Aktivisten von "Extinction Rebellion" den Verkehr am Friedrich-List-Platz, forderten vom Energieversorger "SachsenEnergie" einen schnelleren Umstieg auf erneuerbare Energien.

Christian Bläul sprach mit den Autofahrern sogar persönlich. © Steffen Füssel

"Dass wir in Dresden so viel CO2 ausstoßen und so abhängig von Erdgas sind, geht auf Fehlentscheidungen des Oberbürgermeisters und des Vorstands der SachsenEnergie, ehemals DREWAG, zurück", begründet Extinction-Rebellion-Sprecher Christian Bläul (42) den Protest.

Und weiter: "Wir appellieren an Herrn Hilbert und Herrn Brinkmann, jetzt die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen! Nur mit erneuerbaren Energien kann eine zukunftsverträgliche Energieversorgung für die Menschen gewährleistet werden."

So stellten sich die Klimaschützer um 8.16 Uhr auf die Fritz-Löffler-Straße, ließen zwei Minuten später noch eine Lücke, damit der Bus durchkam. Ein weiterer Bus musste jedoch warten, da der Stau schnell zu lang geworden war.